Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Versicherungsschutz, jedoch unter Drogeneinwirkung unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war ein 20-Jähriger aus der VG Rodalben, welcher am 29.10.2024 um 07:20 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße in 67433 Neustadt/W. mit seinem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Verlauf der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass an dem E-Scooter keine Versicherungsplakette angebracht war und demnach auch kein Versicherungsschutz für diesen bestand. Ferner stand der Fahrer unter dem Einfluss von Amfetamin, weshalb diesem eine Blutprobe im weiteren Verlauf entnommen wurde. Dessen E-Scooter wurde sichergestellt. Nun kommen auf den Mann mehrere Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die Führerscheinstelle informiert.

