POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Auseinandersetzung auf einer Geburtstagsparty - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung (19.07.2025)

Trossingen (ots)

Nach einer Auseinandersetzung auf einer Geburtstagsparty in der Gaugerhütte in der Flöschstraße ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Gegen 5 Uhr geriet ein 20-Jähriger zunächst in einen verbalen Streit mit einem bislang unbekannten Gast. Mit Fortschreiten der Feierlichkeiten artete der Disput in eine handfeste Auseinandersetzung zwischen den beiden jungen Männern aus, in deren Folge der Unbekannte seinem Kontrahenten eine Glasflasche in den Rücken schlug, ihm Pfefferspray ins Gesicht sprühte und anschließend flüchtete. Der 20-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07424 9318-0 beim Polizeiposten Trossingen, Tel. 07425 3386-6 zu melden.

