Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hindelwangen, K6180, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Wildunfall schwer verletzt (20.07.2025)

Hindelwangen, K6180 (ots)

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagabend infolge eines Wildunfalls auf der Kreisstraße 6180 zwischen Stockach und Zoznegg schwer verletzt worden. Gegen 18.30 Uhr fuhr der 23-Jährige mit einer Yamaha von Stockach in Richtung Zoznegg. Dabei kreuzte ein Reh die Fahrbahn und sprang dem Biker in das Hinterrad. Der junge Mann kann daraufhin zu Fall und verletzte sich. Er kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Das Reh erlag vor Ort seinen Verletzungen. Ein Jäger kümmerte sich um die Beseitigung des Tieres.

