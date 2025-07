Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Untertorstraße/Josef-Bosch-Straße (20.07.2025)

Radolfzell (ots)

Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls auf der Kreuzung Untertorstraße/Josef-Bosch-Straße am Sonntagmittag. Ein 75-jähriger Fordfahrer missachtete an der Kreuzung das für ihn geltende Stopp-Schild und kollidierte in der Folge beim Queren der Josef-Bosch-Straße mit einen vorfahrtsberechtigten Skoda einer 58-Jährigen. Die Frau erlitt durch den Zusammenstoß Verletzungen. Sie kam zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

