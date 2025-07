Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Körperverletzung in der Marktstättenunterführung - Unbekannter schlägt 19-Jährige (19.07.2025)

Konstanz (ots)

Am frühen Samstagmorgen ist es in der Unterführung an der Marktstätte zu einer Körperverletzung gekommen. Gegen 05.40 Uhr schlug ein unbekannter Mann einer 19-Jährigen unvermittelt ins Gesicht, während diese auf ihr Handy schaute. Anschließend flüchtete der Angreifer. Die junge Frau erlitt durch den Schlag Verletzungen an Nase und Lippe. Sie kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Zu dem unbekannten Mann ist lediglich bekannt, dass er schwarze Haare hatte und eine schwarze Hose, sowie einen weißen Pullover trug.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität des Unbekannten oder Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell