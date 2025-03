Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Rollerfahrer bei Unfall in Grabow schwer verletzt

Grabow (ots)

In Grabow wurde Dienstagnachmittag ein Motorrollerfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge beabsichtigte gegen 17:15 Uhr ein 22-jähriger Autofahrer in der Straße "Binnung" auf einen Parkplatz einzufahren, wobei es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 64-jährigen Rollerfahrer kam. Der Motorrollerfahrer stürzte daraufhin und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer blieb beim Unfall unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Polizei hat vor Ort die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen, wobei ein Vorfahrtsverstoß ursächlich erscheint. Gegen den Autofahrer wird unter anderem wegen fahrlässige Körperverletzung ermittelt.

