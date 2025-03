POL-HRO: Ergänzungsmeldung zum Polizeieinsatz an Schweriner Schule: Polizei stellt den Tatverdächtigen nach Zeugenhinweisen

Parchim / Schwerin (ots) - In der vergangenen Woche sind der Polizei in Parchim und Schwerin sieben Fälle angezeigt worden, bei denen hochwertiges Werkzeug aus aufgebrochenen Transportern entwendet wurde. Bislang unbekannte Täter haben es in der Nacht von Donnerstag zu Freitag offenbar gezielt auf Firmentransporter abgesehen, in denen hochwertiges Werkzeug namhafter ...

mehr