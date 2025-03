Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Verletzte bei Unfall in Boizenburg

Boizenburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Boizenburg sind zwei Personen leichtverletzt worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wollte eine 53-jährige Autofahrerin gegen 17:00 Uhr von der B5 auf die B195 auffahren, wobei sie mit dem entgegenkommenden PKW eines 35-Jährigen zusammenstieß. Beide Fahrzeugführer mussten daraufhin leichtverletzt mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden. Die beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Im Zuge der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen musste die B195 an der Unfallstelle für etwa 90 Minuten vollgesperrt werden. Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Dabei kann auch ein Vorfahrtsfehler als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

