Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung auf dem Parkplatz eines Discounters (20.07.2025)

Konstanz (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist es auf dem Parkplatz eines Discounters in der Oberlohnstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hielten sich zwei Männer im Alter von 26 und 30 Jahren mit zwei Frauen im Alter von 20 und 46-Jahren nach dem Besuch einer Diskothek auf dem Parkplatz des Aldi auf. Dort gerieten sie mit zwei unbekannten Männern in Streit, nachdem diese die Frauen verbal belästigten. Im anschließenden Gerangel zwischen den Unbekannten und dem 26-Jährigen und dem 30-Jährigen ging der 26-Jährige zu Boden und verletzte sich. Er kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Zu den beiden Unbekannten ist lediglich bekannt, dass der eine etwa 180-185 Zentimeter groß und dunkel gekleidet war, der andere etwa 170-175 Zentimeter groß war, eine Brille und helle Oberbekleidung, so wie eine kurze Hose trug.

Sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern und der Auseinandersetzung nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

