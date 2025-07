Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, B33, Lkr. Konstanz) Auf regennasser Straße zu schnell unterwegs - Seat prallt in Leitplanke (20.07.2025)

Singen, B33 (ots)

Auf regennasser Straße ist ein Autofahrer am Sonntagabend auf der Bundesstraße 33 zwischen der Anschlussstelle Steißlingen und dem Autobahnkreuz Hegau zu schnell unterwegs gewesen und infolge dessen in die Leitplanke geprallt. Gegen 20.30 Uhr war der 36-Jährige mit einem Seat Cupra in Richtung AK Hegau unterwegs. Kurz nach der AS Steißlingen verlor er aufgrund nicht den Wetterverhältnissen angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen und prallte in die Mittelschutzplanke. Während der Unfallaufnahme und zur Reinigung der Straße von umherfliegenden Fahrzeugteilen war die B33 in Richtung AK Hegau anschließend für rund eine Stunde vollgesperrt. Um den nicht mehr fahrbereiten Seat kümmerte sich ein Abschleppdienst. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die Gefahren bei nasser Fahrbahn hin. Bereits ab etwa 80 km/h kann es zu Aquaplaning kommen - insbesondere in Spurrillen oder bei stehender Nässe. Wer bei Regen unterwegs ist, sollte die Geschwindigkeit deutlich reduzieren, den Abstand zum vorausfahrenden Auto vergrößern und abrupte Lenkmanöver vermeiden. Auch der technische Zustand der Reifen ist entscheidend: Abgefahrene Profile oder falscher Reifendruck erhöhen das Risiko, die Kontrolle über das Auto zu verlieren.

