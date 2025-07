Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Einmündung Hauptstraße/Heubergerstraße - Bus streift Auto (19.07.2025)

Gosheim (ots)

Am Samstagmittag ist es an der Einmündung der Hauptstraße auf die Hauptstraße/Heubergerstraße zu einem Unfall zwischen einem Bus und einem Auto gekommen. Ein 53-Jähriger bog mit einem Bus von der Hauptstraße kommend nach links ab, um der Hauptstraße in Richtung Ortsmitte zu folgen. Dazu holte er weit nach rechts aus und streifte beim Abbiegen einen sich links des Busses einordnenden Mitsubishi eines 51-Jährigen, der aufgrund der Verkehrssituation davon ausging, dass der Busfahrer nach rechts abbiegt. In Folge des Streifvorgangs entstand an beiden Fahrzeugen Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro.

Da beide Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten, bittet die Polizei Zeugen sich unter der Tel. 07424 9318-0 beim Revier Spaichingen zu melden.

