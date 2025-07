Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Landkreis Rottweil) Zeugenaufruf nach Unfallflucht mit 3.000 Euro Schaden (19.07.2025)

Sulz am Neckar (ots)

Einen Schaden in Höhe von 3.000 Euro hat ein Unbekannter bei einer Unfallflucht am Donnerstag in der Unteren Hauptstraße in Sulz am Neckar verursacht. Im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 19 Uhr beschädigte der Unfallverursacher die linke Fahrzeugfront eines grauen BMW. Anstatt den Unfall zu melden, entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Oberndorf bittet unter der Telefonnummer 0741 / 380-1010 um Hinweise zur Unfallflucht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell