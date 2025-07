POL-KN: (Denkingen, Lkr. Tuttlingen) 46-jähriger stürzt mit Segelflugzeug ab 18.07.2025

Oberndorf am Neckar (ots) - An einem Motel an der Von-Gunzert-Straße haben Unbekannte im Zeitraum vom vergangenen Donnerstag, 14:30 Uhr, bis vergangenem Freitag, 12:00 Uhr, einen Snackautomaten beschädigt. Die Täter schlugen mit einem Gegenstand gegen die Bedienungseinheit und machten sie damit unbrauchbar. ...

