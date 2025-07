Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Landkreis Rottweil) Snackautomat beschädigt (10.07.2025 - 11.07.2025)

Oberndorf am Neckar (ots)

An einem Motel an der Von-Gunzert-Straße haben Unbekannte im Zeitraum vom vergangenen Donnerstag, 14:30 Uhr, bis vergangenem Freitag, 12:00 Uhr, einen Snackautomaten beschädigt. Die Täter schlugen mit einem Gegenstand gegen die Bedienungseinheit und machten sie damit unbrauchbar. Entwendet wurde dabei nichts. Der Schaden dürfte sich im dreistelligen Bereich bewegen. Zeugen werden gebeten sich mit Hinweisen an das Polizeirevier Oberndorf, unter der Nummer 07423 / 81010, zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell