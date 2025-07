Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B 33 Autobahnkreuz Hegau

Konstanz) - Fahrer in schwarzem Jeep gefährdet andere Verkehrsteilnehmer, Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

B 33 Autobahnkreuz Hegau / Konstanz (ots)

Am Montag 14.07.25 hat ein 43-jähriger Jeep-Fahrer mit seinem Fahrverhalten andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. In den frühen Morgenstunden befuhr er gegen 5:50 Uhr die B33 vom Autobahnkreuz Hegau kommend in Richtung Konstanz. Hierbei fuhr er teilweise mit sehr hoher Geschwindigkeit, überholte rechts und schnitt andere Verkehrsteilnehmer. Das Fahrverhalten wurde als rücksichtslos und grob verkehrswidrig beschrieben. Beim Fahrzeug des 43-Jährigen handelte es sich um einen schwarzen Jeep (SUV) mit Schweizer Kennzeichen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Geschädigten und Zeugen. Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion unter 07733 9960-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell