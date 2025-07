Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch in Obereschach mit hohem Schaden (11.07.2025)

VS-Villingen (ots)

Eine Diebesbande ist vergangene Freitagnacht, gegen 23:30 Uhr in eine Firma an der Niedereschacher Straße eingebrochen. Nachdem sich die Täter mit Werkzeugen Zutritt auf das Firmengelände und folgend in eine Produktionshalle verschafften, entwendeten sie Hartmetallrohlinge und Rundmaterial. Insgesamt ist, mit den Beschädigungen durch den Einbruch, ein Gesamtschaden in niedrigem sechsstelligen Bereich entstanden. Aufgrund des Gewichts der gestohlenen Gegenstände geht die Polizei von mehreren Tätern aus. Zeugen, die im Bereich Obereschach in der Nacht von Freitag auf Samstag ungewöhnliches gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 07721 / 6010 beim Polizeirevier Villingen zu melden.

