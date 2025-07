Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen

Landkreis Rottweil) 3.000 Euro Schaden nach Unfallflucht (17.07.2025)

Dunningen (ots)

Am Donnerstag hat sich auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Waldmössinger Straße, gegen 11:30 Uhr eine Unfallflucht ereignet. Der Fahrer eines silbernen Autos beschädigte beim rückwärts Ausparken einen roten Mazda an dessen Heck und fuhr anschließend davon, ohne den Unfall zu melden. Hierzu sucht das Polizeirevier Schramberg Zeugen, die Hinweise zum Fahrer des silbernen Wagens geben können (07422 / 27010).

