Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Landkreis Rottweil) Unfallflucht mit 4.000 Euro Schaden (17.07.2025)

Rottweil (ots)

4.000 Euro Schaden hat ein Unbekannter bei einer Unfallflucht am Donnerstag auf der Straße "Auf dem Fall" verursacht. Im Zeitraum zwischen, 16 Uhr und 19 Uhr, beschädigte der Unfallflüchtige einen grauen VW an dessen rechter Seite. Aufgrund des Schadensbilds könnte es sich beim Verursacher um einen Radfahrer gehandelt haben. Den Unfall meldete der jedoch nicht, sondern verschwand von der Unfallstelle. Die Polizei in Rottweil bittet, unter der Nummer 0741 / 4770, um Hinweise zur Unfallflucht.

