Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreisstraße zwischen Steißlingen und Wiechs - Lkw-Fahrer erfasst Radfahrer (17.07.2025)

Steißlingen, Lkr. Konstanz (ots)

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 6119 ist am Donnerstagnachmittag ein Radfahrer von einem Lkw erfasst worden. Ein 64-jähriger Fahrer eines Post-Autos war in Richtung Steißlingen unterwegs und wollte nach rechts abbiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Rennradfahrer, der auf dem Radweg in Richtung Wiechs fuhr. Bei der Kollision stürzte der 62-jährige Radfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte den Verletzten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell