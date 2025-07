Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, A 81

Landkreis Rottweil) Unfall beim Auffahren auf die Autobahn (17.05.2025)

Sulz am Neckar - A 81 (ots)

Beim Auffahren auf die Autobahn 81 an der Anschlussstelle Sulz am Neckar ist es gegen 7 Uhr zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten gekommen. Während des Beschleunigens auf dem Einfädelungsstreifen in Richtung Süden versuchte ein 41-Jähriger einen links neben sich fahrenden Lastwagen zu überholen und vor ihm einzuscheren. Dies gelang ihm bis zum Ende seines Fahrstreifens aber nicht. Zwischen der Betonschutzwand und dem Lastwagen des 45-Jährigen verkeilte sich der Kleinwagen. Der Sattelzug schleifte den Wagen einige Meter mit, ehe der sich wieder löste und der Seat gegen den Mercedes eines 31-Jährigen prallte. Durch den Unfall verletzte sich der Unfallverursacher leicht und es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell