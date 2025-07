Konstanz (ots) - Blechschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro hat ein Unbekannter bei einer Unfallflucht auf der Martin-Venedey-Straße am Mittwochnachmittag hinterlassen. Gegen 16.30 Uhr touchierte er einen im Bereich des Georg-Elser-Platz ordnungswidrig abgestellten weißen VW Crafter an der Fahrzeugfront und ...

mehr