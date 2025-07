Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, L 178

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht am Kreisverkehr Obereschacher Straße (17.07.2025)

VS-Villingen - L 178 (ots)

Gegen 3 Uhr ereignete sich am Donnerstag auf der Obereschacher Straße eine Unfallflucht. Die Polizei fand einen Honda abseits des Kreisverkehrs der Landesstraße 178 und der Heinrich-Hetz-Straße an einem Waldstück. Aufgrund der Unfallspuren erkannten die Beamten, dass das Auto zuvor über die Insel inmitten des Kreisverkehrs fuhr und anschließend am Waldstück zum Stehen kam. Den Fahrer konnten sie vor Ort nicht mehr antreffen, die Ermittlungen dauern noch an. Den Honda, - an dem ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro entstand - stellten die Polizisten als Beweismittel sicher und ließen ihn abschleppen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Nummer 07721 / 6010 beim Polizeirevier Villingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell