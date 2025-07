Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der Spanierstraße - blauer Wagen touchiert VW und flüchtet (16.07.2025)

Konstanz (ots)

Am Mittwoch, am frühen Abend, hat sich auf der Spanierstraße eine Unfallflucht ereignet. Gegen 17.40 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit einem VW Troc auf der linken Spur in Richtung Ebertplatz. Schräg hinter ihm war ein unbekannter, älterer Mann mit einem blauen Auto auf der rechten Fahrbahn unterwegs. Im Bereich der Rechtskurve vor der Einfahrt zum Benediktinerplatz geriet der Unbekannte mit seinem Wagen zu weit nach links und touchierte dabei den VW. Ohne anzuhalten fuhr er jedoch anschließend einfach weiter.

Bei dem Verursacher soll es sich um einen Mann im Alter zwischen 70 und 80 Jahren gehandelt haben, der mit einem blauen BMW, Mercedes oder Audi unterwegs war.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell