POL-KN: (Kirchen-Hausen, L185, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Einmündung der K5923 auf die L185 zwischen Kirchen-Hausen und Blumberg - zwei Personen verletzt (16.07.2025)

Kirchen-Hausen,L185 (ots)

Zwei verletzte Personen und zwei Autos mit Totalschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Mittwochmittag auf der Einmündung der Kreisstraße 5923 auf die Landesstraße 185 zwischen Kirchen-Hausen und Blumberg passiert ist. Eine 51-jährige Mercedesfahrerin bog von der K5923 nach links in Richtung Blumberg ab und kollidierte dabei mit einem ebenfalls von links kommenden Ford eines 43-Jährigen. Beide erlitten infolge des Zusammenstoßes Verletzungen und kamen zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Um die nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich Abschleppdienste. Die Höhe des an Mercedes und Opel entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

