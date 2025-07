Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, A81, Lkr. Tuttlingen) Unbekannter Autofahrer verliert Radkappe während der Fahrt und verursacht dadurch Auffahrunfall (16.07.2025)

Geisingen, A81 (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwochabend auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Geisingen und Engen eine Radkappe verloren und dadurch einen Auffahrunfall verursacht. Der Unbekannte war gegen 20.10 Uhr auf der rechten Fahrspur in Richtung Singen unterwegs, als sich plötzlich eine Radkappe löste und auf die linke Fahrbahn wirbelte. Ein dort fahrender 22-Jähriger mit einem Mercedes bremste deshalb stark, woraufhin ein dahinterfahrender 19-Jähriger mit einem Opel in dessen Heck krachte. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des an den beiden Autos entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Der unbekannte Verursacher setzte seine Fahrt indes fort.

Die Polizei bittet den flüchtigen Autofahrer - der den Verlust der Radkappe möglicherweise gar nicht bemerkte - und Zeugen des Unfalls sich unter der Tel. 07733 9960-0 zu melden.

