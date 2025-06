LPI-SHL: Unfall im Kreisverkehr

Suhl (ots) - Am späten Dienstagabend fuhr ein 54-jähriger Autofahrer auf der Großen Beerbergstraße in Suhl. Auf Höhe einer Tankstelle überquerte ein 25-jähriger Fußgänger die Straße. Der Mann verlor sein Handy und lief zurück auf die Straße. Der Autofahrer bemerkte es zu spät und erfasste die Person. Der 25-Jährige kam schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr