Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, L 424

Landkreis Rottweil) Gefährlich überholt (14.07.2025)

Sulz am Neckar - L 424 (ots)

Im Teilort Aistaig ist es am Montag, um 18 Uhr auf der Stuttgarter Straße (Landesstraße 424) zu einem gefährlichen Überholmanöver gekommen. An der Kreuzung der L 424 und der Sulzer Straße überholte ein unbekannter Autofahrer einen Motorradfahrer. Dieser war gerade im Begriff nach links in Richtung Weiden auf die Sulzer Straße abzubiegen. Ein hinter dem Zweirad befindlicher 70-Jähriger schilderte, dass es nur durch Zufall nicht zu einem Unfall zwischen dem Linksabbieger und dem überholenden Autofahrer kam. Die Polizei in Oberndorf sucht nach dem Motorradfahrer und weiteren Zeugen, die Informationen zum gefährlichen Überholmanöver geben können (07423 / 81010).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell