Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, A 81

Landkreis Rottweil) Pannenhelfer sorgt für Unfall (15.07.2025)

Zimmern ob Rottweil - A 81 (ots)

Auf der Autobahn 81 hat sich am Donnerstag, zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Villingen-Schwenningen ein Unfall ereignet. In Fahrtrichtung Süden hielt ein 24-Jähriger in seinem Ford auf dem Seitenstreifen an, um einem Freund bei einer Panne behilflich zu sein. Nach geleistetem Freundschaftsdienst fuhr er vom Standstreifen auf den rechten Fahrstreifen auf, ohne jedoch zügig zu beschleunigen. Ein herannahender 27-jähriger Lastwagenfahrer schaffte es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und fuhr dem Ford auf. Durch den Aufprall verletzte sich eine 57-jährige Beifahrerin im Ford leicht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

