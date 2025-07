Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung "Am Heidenbühl"

Worblinger Straße - 11-Jähriger verletzt (15.07.2025)

Singen (ots)

Ein Junge ist bei einem Unfall auf der Einmündung "Am Heidenbühl" auf die Worblinger Straße am Dienstagmittag verletzt worden. Eine 73-jährige VW-Fahrerin bog von "Am Heidenbühl" kommend nach rechts auf die Worblinger Straße ab und erfasste dabei einen von rechts kommend, auf dem Radweg fahrenden 11 Jahre alten Jungen auf einem Mountainbike. Der 11-Jährige stürzte infolge des Zusammenstoßes und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

