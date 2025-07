Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf dem Bodenseeradweg (15.07.2025)

Konstanz (ots)

Zwei Radfahrer haben bei einem Unfall auf dem Bodenseeradweg am Dienstagmorgen Verletzungen erlitten. Ein 26-Jähriger fuhr mit einem Mountainbike aus Richtung Reutestraße kommend unter der Unterführung hindurch auf den Bodenseeradweg, wo er nach links in Richtung Innenstadt abbog. Dabei schnitt der junge Mann die Kurve und stieß mit einer entgegenkommenden, in Richtung Reichenau fahrenden 50 Jahre alten Radlerin mit einem Pedelec zusammen. Beide stürzten und verletzten sich leicht. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte sie vor Ort.

