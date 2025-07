Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, A 81

Landkreis Rottweil) Totalschaden nach Unfall (14.07.2025)

Vöhringen - A 81 (ots)

Durch Aquaplaning hat sich am Montag, gegen 15:30 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen Oberndorf und Sulz, in Richtung Stuttgart, ein Unfall mit einem Leichtverletzten ereignet. Wegen Starkregens verlor der BMW eines 44-Jährigen die Haftung und schleuderte nach links in eine Betonschutzplanke. Von dort kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte eine Böschung hinab und überschlug sich dabei mehrere Male. Auf dem Dach kam er auf einem Firmenparkplatz zum Liegen. Mit leichten Verletzungen kam der Fahrer in einem Rettungswagen ins Krankenhaus und der Wagen auf einem Abschlepper in eine Werkstatt. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

