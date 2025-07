Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht beim Krankenhaus (14.07.2025)

VS-Villingen (ots)

Auf dem Mitarbeiterparkplatz des Krankenhauses ist es am Montag, im Zeitraum von, 7:00 Uhr bis 14:30 Uhr, zu einer Unfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen schwarzen VW an dessen linker Seite und richtete so einen Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro an. Statt den Unfall zu melden, verschwand der Verursacher verbotener Weise. Das Polizeirevier Villingen nimmt, unter der Nummer 07721 / 6010 Hinweise zur Unfallflucht entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell