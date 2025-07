Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall auf der Einmündung Breslauer- und Marienburger Straße (14.07.2025)

VS-Villingen (ots)

15.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Montag, gegen 19 Uhr. In seinem Audi übersah ein nach links, von der Breslauer- auf die Marienburger Straße abbiegender 49-Jähriger, einen vorfahrtsberechtigten entgegenkommenden 37-Jährigen in einem Mitsubishi. Auf der Einmündung stießen die Autos zusammen. Beide Wagen mussten im Anschluss abgeschleppt werden.

