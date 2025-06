Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlich rabiaten Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (20.06.2025) einen 27 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Schuhgeschäft ein Paar Schuhe gestohlen zu haben. Ein bislang unbekannter Kunde beobachtete den Mann, der gegen 16.00 Uhr an einem Paar Schuhe die Warensicherung entfernte und das Diebesgut in einen Rucksack gepackt haben soll. Der 27-Jährige soll dann in Richtung Markthalle geflüchtet sein und wurde durch zwei Angestellte des Schuhgeschäftes verfolgt. Im Bereich der Markthalle soll der Mann im Außenbereich eines Restaurants einen Teller zerschlagen und mit einer Scherbe die beiden Angestellten bedroht haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den renitenten Tatverdächtigen anschließend fest. Der 27 Jahre alte marokkanische Staatsangehörige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

