POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Illegales Kraftfahrzeugrennen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Freitag (20.06.2025) an der Universitätsstraße eine 20 Jahre alte Spaziergängerin sexuell belästigt. Die 20-Jährige ging gegen 02.30 Uhr mit ihrem Hund spazieren, als sie den Mann an der Bushaltestelle Universität bemerkte. Er hatte seine Hose heruntergelassen, schaute in ihre Richtung und manipulierte an seinem Glied. Kurze Zeit später ging er ...

