Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Spaziergängerin sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Freitag (20.06.2025) an der Universitätsstraße eine 20 Jahre alte Spaziergängerin sexuell belästigt. Die 20-Jährige ging gegen 02.30 Uhr mit ihrem Hund spazieren, als sie den Mann an der Bushaltestelle Universität bemerkte. Er hatte seine Hose heruntergelassen, schaute in ihre Richtung und manipulierte an seinem Glied. Kurze Zeit später ging er in Richtung des Wohngebietes weg. Trotz sofortiger Fahndung gelang dem Unbekannten die Flucht. Er ist etwa 175 Zentimeter groß, rund 25 bis 30 Jahre alt und hat blonde Haare mit einem schrägen Pony. Zur Tatzeit trug er eine graue kurze Hose und einen türkisfarbenen Kapuzenpulli. Möglicherweise war er mit einem Fahrrad unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

