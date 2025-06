Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 86-Jährige in Stadtbahn gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Bei einem Unfall hat sich am Donnerstagnachmittag (19.06.2025) eine 86 Jahre alte Frau in einer Stadtbahn der Linie U6 Richtung Feuerbach schwere Verletzungen zugezogen. Die Stadtbahn fuhr gegen 17.30 Uhr in die Stadtbahnhaltestelle Feuerbach ein und bremste aus bislang unbekannten Gründen stark ab. Die Seniorin wollte die Bahn verlassen, weshalb sie bereits stand und durch das Abbremsen stürzte. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die Schwerverletzte und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell