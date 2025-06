Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Lkw beschädigt beim Abbiegen Haus

Stuttgart-Ost (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (18.06.2025) im Bereich der Neckar- / Villastraße entstand ein Schaden von etwa 18.000 Euro. Ein 40-jähriger Fahrer eines Lkw mit Auflieger war gegen 13.20 Uhr von der Villastraße nach rechts in die Neckarstraße eingebogen und unterschätzte hierbei die Ausmaße seines Vehikels. Während des Abbiegevorgangs blieb der Auflieger an einer Hausecke hängen und geriet dadurch in Schräglage, sodass mehrere Reifen in der Luft hingen. Zur Bergung des Verunfallten musste sowohl die Feuerwehr, als auch ein Abschleppunternehmen mit schwerem Gerät tätig werden. Der Bereich um die Unfallstelle war sowohl für den Stadtbahnverkehr, als auch für den Individualverkehr gesperrt. Die Aufhebung aller Sperrungen erfolgte gegen 17.20 Uhr.

