Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der B 291 bei Schwetzingen wurde ein 67-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt.

Der 67-Jährige war gegen 15 Uhr mit seinem Fahrrad auf einem Waldweg zwischen Schwetzingen und Ketsch unterwegs. Beim Überqueren der B 291 übersah er einen 66-jährigen Mann, der mit seinem Motorrad auf der B 291 von Hockenheim in Richtung Schwetzingen unterwegs war. Der Motorradfahrer führte noch eine Gefahrenbremsung durch und wich nach links aus, erfasste mit seinem Kraftrad dennoch das Vorderrad des Fahrrades. Hierdurch stürzte der 67-Jährige auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen an Arm und Hüfte zu. Er wurde nach medizinischer Erstversorgung durch Rettungskräfte zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer kam durch das Ausweichmanöver nicht zu Fall, jedoch wurde das Motorrad an Front und Spiegel beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Unfallermittlungen erfolgen durch das Polizeirevier Schwetzingen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell