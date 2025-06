Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Verletzte nach Brand in Wohnhaus

Stuttgart- Bad Cannstatt (ots)

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bottroper Straße ist am Dienstagabend (17.06.2025) ein Feuer ausgebrochen und hat einen Schaden von rund 150.000 Euro verursacht. Eine Bewohnerin entdeckte gegen 23.45 Uhr den Brand und wählte den Notruf. Die Rettungskräfte evakuierten daraufhin mehrere Bewohner und löschten das Feuer. Vier Personen erlitten mutmaßlich eine Rauchgasintoxikation und mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

