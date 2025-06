POL-S: Gegen Leitplanke geprallt - 63-Jährige leicht verletzt

Stuttgart-Münster (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Neckartalstraße sind am Dienstag (17.06.2025) ein 60 Jahre alter VW-Fahrer und eine 75-jährige Dacia-Fahrerin leicht verletzt worden. Der 60-Jährige fuhr gegen 11.30 Uhr in der Neckartalstraße Richtung Max-Eyth-See. An der Einmündung der Reinhold-Maier-Brücke stieß der VW mit dem Dacia der 75-Jährigen zusammen, die in der Neckartalstraße Richtung Bad ...

