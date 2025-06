Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec-Fahrer lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Ein 53 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist am Dienstag (17.06.2025) bei einem Verkehrsunfall in der Mittleren Filderstraße lebensgefährlich verletzt worden. Eine 34 Jahre alte Frau war gegen 07.35 Uhr mit ihrem Opel Corsa in der Mittleren Filderstraße Richtung Birkach unterwegs. Auf Höhe des Wellingweges soll die 53-Jährige den Pedelec-Fahrer überholt haben. Dabei soll es zum Kontakt zwischen dem Opel und dem Pedelec gekommen sein, so dass der 34-Jährige stürzte. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell