Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw von der Fahrbahn abgekommen

Stuttgart-West (ots)

Drei verletzte Personen sowie zirka 40.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend (18.06.2025) im Bereich der Bergheimer Steige ereignet hat. Ein 18 Jahre alter BMW-Fahrer war gegen 21.00 Uhr vom Schloss Solitude in Richtung Bergheimer Steige unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der BMW kam von der Straße ab, touchierte ein Verkehrsschild und kollidierte in der Folge mit einem Baum. Der 18-jährige Fahrer sowie ein 18-jähriger Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen, ein 18-jährige Beifahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer. Rettungskräfte verbrachten die Verletzten zur weiteren Behandlung in verschiedene Krankenhäuser. Der BMW-Lenker musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde einbehalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell