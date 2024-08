Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Einbruch in Baustelle Kupferkabel gestohlen

Steinfurt (ots)

In der Zeit von Freitag (23.08.), 15.00 Uhr bis Montag (26.08.), 06.30 Uhr ist in eine Baustelle am Marienweg eingebrochen worden. Unbekannte brachen gewaltsam eine Holztür des Rohbaus auf und verschafften sich so Zugang zu dem Gebäude. Im Erdgeschoss wurden 14 Kupferkabel, die bereits in den Wänden installiert waren, gestohlen. Weiter wurde eine Baumaschine von den Dieben mitgenommen. Insgesamt entstand ein Sachschaden mittlerer vierstelliger Höhe. Wer Angaben zu der Tat machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Steinfurt unter 02551-154115 zu melden.

