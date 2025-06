Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auseinandersetzung im Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Bei einer Auseinandersetzung in der Karl-Schurz-Straße hat sich am Mittwochabend (18.06.2025) ein 43 Jahre alter Fußgänger leichte Verletzungen zugezogen. Ein unbekannter Mercedes-Fahrer war gegen 19.50 Uhr in der Karl-Schurz-Straße Richtung Steubenstraße unterwegs, als der 43-Jährige die Fahrbahn auf Höhe der Klotzstraße mit einem Kinderwagen überquerte. Der Mercedes-Fahrer bremste stark ab, hupte und tat seinen Unmut über das Verhalten des Fußgängers kund. Anschließend soll er auf den Fußgänger zugefahren und ihn mit seiner Fahrzeugfront berührt haben, sodass er sich leichte Verletzungen zuzog. Der Fahrer des schwarzen Mercedes war etwa 70 Jahre alt, hatte grau-weiße Haare und trug ein dunkles Oberteil. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

