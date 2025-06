Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec-Zusammenstoß

Stuttgart-Münster (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Pedelecs am Donnerstagnachmittag (19.06.2025) haben sich ein 37-Jähriger leichte und eine 84-Jährige schwere Verletzungen zugezogen. Der 37-jährige war mit seinem Pedelec auf dem Radweg in der Elbestraße Richtung Lechweg unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 132 geriet er auf die Gegenspur, wo ihm die 84 Jahre alte Frau entgegenkam. Beide stürzten und mussten durch Rettungskräfte behandelt werden. Die Seniorin brachten die Rettungskräfte zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell