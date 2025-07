Singen (ots) - In der Nacht auf Montag ist ein unbekannter Täter in ein Lokal in der Schaffhauser Straße eingebrochen. Gegen 1.30 Uhr verschaffte er sich gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen der "Phoenix Lounge" Dort entwendete der Unbekannte Bargeld in noch unbekannter Höhe aus einem Geldbeutel, einem Spiel- und einem Zigarettenautomaten. Zeugen, die in der Nacht ...

