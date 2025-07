Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Lokal in der Schaffhauser Straße (14.07.2025)

Singen (ots)

In der Nacht auf Montag ist ein unbekannter Täter in ein Lokal in der Schaffhauser Straße eingebrochen. Gegen 1.30 Uhr verschaffte er sich gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen der "Phoenix Lounge" Dort entwendete der Unbekannte Bargeld in noch unbekannter Höhe aus einem Geldbeutel, einem Spiel- und einem Zigarettenautomaten.

Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges im Bereich des Lokals beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf den Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

