Konstanz (ots) - Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall am Montagnachmittag an der Einmündung der Opelstraße auf die Max-Stromeyer-Straße verletzt worden. Die 43-Jährige war auf dem Radstreifen der Max-Stromeyer-Straße in Richtung Kreisverkehr Oberlohn unterwegs. Auf Höhe der Einmündung der Opelstraße ...

mehr