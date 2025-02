Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 29-Jähriger durch Unbekannte verletzt

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Ein 29 Jahre alter Mann wurde in der Nacht zum Montag (3.2.) im Stadtteil Kranichstein von mehreren Tätern verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und sucht Zeugen mit Hinweisen zu den flüchtigen Tätern. Um kurz vor 1 Uhr in der Nacht meldete sich eine Anwohnerin bei der Polizei und gab an, dass vier Personen im Bereich der Siemensstraße einen Mann attackiert hätten. Hierbei soll auch ein Messer im Spiel gewesen sein. Sofort alarmierte Streifen konnten den verletzten 29-Jährigen vor Ort antreffen. Er kam mit einer Kopfverletzung, die nach bisherigen Erkenntnissen von einem Messer stammen dürfte, in eine Klinik. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Die Polizei setzt daher auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat im Bereich der Siemensstraße gegen 1 Uhr vier verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu deren Aussehen oder Fluchtrichtung machen? Hinweise nimmt das Kommissariat 43 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

